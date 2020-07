Žádné třešničky, žádná dohoda za každou cenu. Unie se připravuje na krach jednání s Británií

„Nemůžeme akceptovat, aby si Britové 'vybírali třešničky' z našeho jednotného trhu,“ prohlásil hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier. Právě vybírání třešniček se stalo kamenem úrazu komplikovaných rozhovorů. Evropa má pocit, že si Britové chtějí vybrat jen to, co se jim hodí, aniž by přijali také nějakou zodpovědnost.

„Aby bylo jasné, neodevzdáme naše evropské hodnoty a naše obchodní zájmy Britům, k podpoře jejich ekonomiky,“ prohlásil rezolutně Barnier.

To, že se obě strany ke kompromisu ani nepřibližují, ukázal i tento týden. Do Bruselu dorazil hlavní britský vyjednavač David Frost a po čtyřech dnech jednání – místo původních pěti – bez komentáře zase odjel. Přitom právě nalezení dohody s Británií je jedním z klíčových témat pro nadcházející německé předsednictví.

Británie už má záložní variantu

„Aby bylo naprosto jasné, chceme společnou dohodu. Ale ne za každou cenu,“ zdůraznila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Obě strany se tak začínají připravovat na situaci, že žádná dohoda nakonec nebude. „Čemu všichni rozumí, je, že nemůžeme opustit EU, ale přesto zůstat pod jejich právní kontrolou. To by nefungovalo,“ je přesvědčen britský premiér Boris Johnson.