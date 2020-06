Boltonova kniha míří do obchodů. Ministerstvo spravedlnosti se ji ještě pokouší zakázat

Ministerstvo žádostí zesílilo své snahy den poté, co na Boltona podalo žalobu za to, že údajně řádně nedokončil kontrolní proces týkající se knihy, k němuž se zavázal, když přijímal svou bezpečnostní prověrku. V dřívější žalobě úřad žádal, aby soud Boltonovi zabavil veškeré příjmy, jež mu z knihy plynou. Nyní ale ministerstvo chce, aby soud nařídil dočasné zmrazení celého publikačního procesu, dokud kauza nedospěje k řádnému verdiktu.

NYT: Ministerská žádost zřejmě neuspěje z praktických i právních důvodů

Podle odborníků oslovených The New York Times však ministerská žádost zřejmě neuspěje jak z praktických, tak z právních důvodů. Kniha již v mnoha exemplářích dorazila do knihkupectví a úryvky z ní se objevily v médiích. Nejvyšší soud přitom v mnoha předchozích kauzách rozhodl, že snahy vlády zabránit uveřejnění literárních děl jen zřídka neodporují prvnímu dodatku americké ústavy, který garantuje svobodu slova a vyjadřování.

„Dnešní (středeční) žádost vlády je zbytečnou, politicky motivovanou přehlídkou marnosti,“ napsal nakladatelský dům Simon & Schuster, který Boltonovu knihu vydává. V USA a po celém světě jsou podle něj již v distribučním oběhu stovky tisíc výtisků a případný soudní zákaz by již ničeho nedosáhl.

Podle The New York Times ale skutečně hrozí, že soudy Boltona potrestají po vydání knihy tím, že mu zabaví honorář, který se podle amerických médií pohybuje kolem dvou milionů dolarů (asi 47,3 milionu korun). Bolton totiž neobdržel oficiální potvrzení o tom, že úspěšně završil kontrolní proces rukopisu s činiteli Bílého domu, kteří dohlížejí na to, aby kniha neobsahovala utajované informace.