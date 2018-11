Nejen Clintonová. Soukromý e-mail pro vládní účely používala i Trumpova dcera, píše The Washington Post

Dcera amerického prezidenta a poradkyně v Bílém domě Ivanka Trumpová poslala loni ze svého soukromého účtu stovky e-mailů, které se týkaly vládních záležitostí. Uvedl to list The Washington Post. Mluvčí právního zástupce Trumpové to nepopřel, uvedl ale, že ze soukromého účtu téměř vždy odcházely e-maily týkající se rodiny. Donald Trump přitom v minulosti za stejné porušení pravidel ostře kritizoval svou soupeřku v prezidentském klání Hillary Clintonovou.