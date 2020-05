Opozicí vedená turecká města organizují pomoc chudým kvůli koronaviru, vládě se to nelíbí

Jak Istanbul, tak Ankara uplatňuje ještě jeden způsob pomoci, pro nějž se stala inspirací dlouholetá tradice z tureckých pekáren. „Jdete do pekárny, koupíte si chleba sám pro sebe, ale máte peníze navíc, tak koupíte dva nebo tři další, které necháte na háčku v pekárně. Vzít si je pak může zdarma někdo, kdo peníze na chleba nemá,“ popsal zpravodaj ČT.

V Istanbulu nahradila finanční dary materiální pomoc. Lidé mohou darovat základní potraviny, hygienické prostředky či oblečení. „Město to ve svých skladech roztřídí do balíčků a ty pak putují k potřebným rodinám. Tímto způsobem už se dostala pomoc zhruba 600 tisícům domácností v Istanbulu,“ přiblížil zpravodaj ČT v Turecku Václav Černohorský.

Erdogan: Boj s dopady pandemie je věc centrální vlády

Opozice tvrdí, že právě obce mají nástroje na to, aby v koronavirové krizi co nejlépe a nejefektivněji pomohly. Vláda to ale odmítá a tvrdí, že krize vyžaduje odpověď z centra.

„Opozicí ovládaná města ignorují pravidla v boji s pandemií. Jejich záměrem není pomáhat veřejnosti, ale jen se předvádět,“ tvrdí prezident Recep Tayyip Erdogan (AKP).

Vláda se v co největším počtu oblastí snaží kontrolu nad distribucí pomoci získat sama. „Netýká se to jen (zmrazení) finančních darů, například v některých městech ovládaných opoziční CHP, jako je Mula nebo Mersin, ministerstvo vnitra zapovědělo distribuci chleba nebo polévek,“ upozornil zpravodaj ČT.

Opozicí vedená města uplatňují taktiku, na které kdysi postavila svůj úspěch AKP: pomoc chudým ve městech, rozšiřování sociálních služeb či distribuce základních potravin zdarma. Chudé čtvrti, kam většina pomoci míří, jsou tradiční bašty AKP. Sám Erdogan do velké politiky prorazil jako starosta Istanbulu a jeho strana až do loňských voleb město ovládala.

„Opoziční CHP se skrze městské samosprávy dostala k zásobárnám hlasů AKP. Ta se teď bojí, že o tyto hlasy přijde, a její aktivity proto zakazuje,“ podotkl sociolog Kemal Özkiraz ze společnosti pro výzkum veřejného mínění AKAM.