Supercyklon Amphan se přiblížil k pobřeží. Miliony lidí míří do bezpečí

Cyklon se k pobřeží blíží z Bengálského zálivu, podle indického meteorologického úřadu by měl dorazit nad pevninu v oblasti indicko-bangladéšké hranice jižně od Kalkaty. Vítr by mohl po příchodu na pevninu dosahovat rychlosti až 185 kilometrů v hodině. Meteorologové se také obávají, že s příchodem bouře by se mořská hladina mohla vzedmout až o pět metrů.

První obětí cyklonu je dobrovolník místní odnože Červeného kříže, který se podílel na záchranných operacích, informuje AFP. Ten zahynul, když se v poryvu větru v Bengálském zálivu převrhla loď určená k evakuaci.

Bangladéšské úřady přesunuly do bezpečí 1,5 milionu lidí žijících blízko pobřeží v nízko položených oblastech. Indie evakuovala více než 300 tisíc obyvatel ve státě Bangla (Západní Bengálsko) a 20 tisíc dalších v sousedním státě Odiša (dříve Urísa). Podle BBC se očekává, že právě Odiša bude nejhůře zasaženou oblastí v Indii. Někteří její obyvatelé kvůli obavám z koronaviru přesun odmítali.

Ve státě Odiša jsou v přístřešcích místa pro 1,1 milionu lidí; tyto kapacity ale nebudou s největší pravděpodobností využity. „Připravili jsme mýdlo, vodu na mytí rukou a roušky,“ řekl AFP místní představitel Pradíp Kumár. V indickém státě Bangla jsou evakuovaní lidé vyzýváni, aby v provizorních zařízeních udržovali odstup a nosili roušky.