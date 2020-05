Evropské velmocenské vyvažování roku 1945 skončilo. Nastoupilo globální soupeření idejí

Jak psal z Moskvy do Washingtonu diplomat George Kennan v takzvaném dlouhém telegramu z ledna 1946: sovětské vedení vzalo tradiční a instinktivní ruský pocit nezajištěnosti a naroubovalo na něj revoluční doktrínu s globálními ambicemi.

V Evropě se natrvalo usadili vojáci obou zemí. Spojené státy ponechaly největší posádku v Německu, k začátku 50. let tam sloužilo na sto tisíc armádních příslušníků a později i mnohem víc. Významné základny měly také ve Francii (do roku 1966), Británii, Itálii, Rakousku (do 1955) a na Islandu a v Grónsku ležícími na polární spojnici mezi supervelmocemi. Menší vojenské zastoupení udržely téměř ve všech západoevropských zemích, nejvíc v Řecku, Portugalsku, Španělsku a Norsku.

Nejdůležitější v tomto ohledu byl rok 1949, kdy Američané poprvé ve svých dějinách vstoupili v době míru do spojeneckého svazku – Severoatlantické aliance.

„Po zničujícím otřesu dvou světových válek byly západoevropské země konfrontovány s proměnou geopolitické perspektivy, která otřásla jejich pocitem historické identity. Mezinárodní pořádek v první fázi studené války byl de facto bipolární: akce podnikané západní aliancí v podstatě prováděla Amerika jakožto hlavní a řídící partner. Pod pojmem 'aliance' si Spojené státy nepředstavovaly navzájem slučitelné počínání mnoha zemí s cílem zachování rovnováhy, nýbrž společný podnik s Amerikou v roli ředitele,“ vysvětluje Kissinger.

Sověti svou armádu ponechali ve všech svých nových satelitech kromě Československa (kam v roce 1968 nakonec přišla), Jugoslávie, která se stihla od nacistů osvobodit vlastními silami a Albánie. Balkánské křídlo, tedy Bulharsko a Rumunsko, také brzy opustili. Z Rakouska se Rudá armáda stáhla společně s americkou roku 1955.

SSSR si také vytvořil vlastní obdobu NATO, kterou nazval Varšavský pakt. I on se pasoval do role ředitele, což se východoevropští komunisté politicky a ideově podřízení Moskvě neodvážili zpochybnit.

Evropa se poprvé ve svých dějinách stala předmětem světového dění řízeného odjinud.