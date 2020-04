Mnoho zemí po světě uvolňuje opatření, jiné naopak přitvrzují

Na uvolňování opatření to zatím nevypadá v americkém státě New York, který obývá zhruba 19 milionů lidí. Koronavirem se zde totiž mohlo nakazit již okolo 14 procent obyvatel. Ve čtvrtek to řekl newyorský guvernér Andrew Cuomo, když oznamoval předběžné výsledky zdravotnického průzkumu.

Sněmovna reprezentantů Spojených států ve čtvrtek místního času drtivou většinou hlasů schválila pomoc malým podnikům a nemocnicím. Balík, který má ulehčit hospodářské dopady pandemie, má objem 484 miliard dolarů (12,3 bilionu korun). Opatření, které ještě musí podepsat prezident Donald Trump, již v úterý jednomyslně schválil Senát.

Prezident Trump ve čtvrtek večer na pravidelné tiskové konferenci uvedl, že takzvané sociální distancování nařízené kvůli koronaviru by mohlo platit do začátku léta. Šéf Bílého domu také poznamenal, že velmi brzy bude vakcína, ale bohužel následné klinické testy budou ještě nějakou chvíli trvat.

Koronavirus podle poznatků odborníků americké vlády rychleji oslabuje, když je vystaven slunečnímu záření, teplu a vlhkosti. Nejlépe naopak přežívá v interiéru a v suchu. S odvoláním na sdělení Williama Bryana, který stojí v čele oddělení pro vědu a technologie amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost, o tom napsala agentura Reuters. Poznatek podle ní může signalizovat, že se nakažlivost viru v letních měsících sníží.

WHO čelí kybernetickým útokům

Na internet tento týden uniklo zhruba 450 e-mailů a hesel představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších spolupracovníků této agentury OSN, kteří se podílejí na zvládání pandemie. V prohlášení to ve čtvrtek oznámila WHO a rovněž uvedla, že útočníci se v e-mailech zasílaných veřejnosti snaží vydávat za zástupce zdravotnické organizace, aby se dostali k osobním údajům a aby od lidí vylákali finanční dary.

Turecko se dostalo přes stovku tisíc

Turecko se ve čtvrtek stalo sedmou zemí na světě, kde počet dosud potvrzených případů nákazy koronavirem překročil sto tisíc. V Turecku přibylo za poslední den 3116 evidovaných případů nákazy a 115 nových úmrtí s COVID-19, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Fahrettin Koca. Celkem se v zemi už potvrdilo 101 790 nakažených, z toho 2491 lidí zemřelo a 18 491 se uzdravilo. Testů na koronavirus provedli zdravotníci v této zemi s 83 miliony obyvatel na 792 tisíc.

V Maďarsku se ve středu mírně zvýšil denní přírůstek nově potvrzených případů nákazy koronavirem, jichž přibylo 116. Podle vládního serveru koronavirus.gov.hu z úterních 12 na 14 rovněž stoupl počet úmrtí pacientů s koronavirem. Na Slovensku zemřel jeden člověk s koronavirem a přibylo osm desítek infikovaných. V Polsku tempo přírůstku nově nakažených zůstává stabilní, ale úmrtí je víc. Mezi země, které překročily hranici 10 tisíc nakažených, se zařadilo Rumunsko.

Lék je bez úspěchu

Experimentální antivirotikum remdesivir od společnosti Gilead Sciences selhalo při své první klinické studii léčby nemoci COVID-19 mezi náhodně vybranými pacienty. Napsal to ve čtvrtek list Financial Times s odvoláním na pracovní dokumenty náhodně zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Firma Gilead reagovala, že závěry studie prováděné v Číně jsou neprůkazné, protože byla ukončena předčasně. Lék, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, se testuje i v Česku.