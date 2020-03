Kalifornie vyhlásila karanténu, Španělsko uzavře hotely. Čínská Chu-pej je druhý den bez nákazy

Stále přísnější opatření přijímají nyní především země v Evropě, která se po Číně stala novým ohniskem pandemie. Celostátní karanténa začíná v pátek platit ve. Veaž do odvolání ruší výuku. Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová přitom varovala, že by se školy nemusely otevřít až do letních prázdnin.

Španělská vláda nařídila do týdne uzavřít všechny hotely v zemi. Výjimku dostanou jen ubytovny, v nichž bydlí lidé dlouhodobě, informoval list El País. Kromě hotelů se budou muset zavřít také další zařízení, která nabízejí ubytování turistům, například penziony, kempy či parkoviště pro obytné vozy.

V nejpostiženější Itálii otevřou polní nemocnici, která bude určena výhradně pacientům nakaženým koronavirem. V Cremoně bude o nemocné ve stanech s celkem více než šesti desítkami lůžek pečovat americká křesťanská organizace Samaritan's Purse. S výstavbou provizorní nemocnice se začne také v Moskvě.