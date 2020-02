Nejvíce nakažených koronavirem přibývá v Jižní Koreji. Bílý dům zrušil schůzku Trumpa s Kurzem

Dva případy nákazy novým typem koronaviru, u nichž není jasné, jakým způsobem se pacienti infikovali, oznámily Spojené státy. Pacienti totiž necestovali do zahraničí a nedostali se ani do kontaktu s žádnou osobou, u níž by nemoc COVID-19 byla diagnostikována. Případy nevysvětlené nákazy se vyskytly v Oregonu a Kalifornii – ta už v minulosti jeden takový výskyt zaznamenala.

„Je to třetí případ v našem okrese, ale od těch předchozích dvou se významně liší. Náš třetí pacient necestoval do zahraničí ani nepřišel do kontaktu s žádným takovým cestujícím či infikovanou osobou,“ vysvětluje lékařka Sara Codyová. Jedná se podle ní o novou situaci pro zdravotnické úřady, protože se ukazuje, že karantény a cestovní omezení již k zastavení šíření koronaviru nestačí.

Trumpova administrativa kvůli šíření infekce odřekla připravované úterní setkání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Rakouská strana konstatovala, že Bílý dům odřeknutí schůzky vysvětlil všeobecnou situací kolem nynější nákazy. Pro Kurze by jednání s Trumpem ve Washingtonu bylo už druhým, odletět měl kancléř v neděli.

Spojené státy rovněž kvůli koronaviru odložily setkání vůdců zemí jihovýchodní Asie, které bylo svoláno na 14. března do Las Vegas. Trump pozval vůdce desetičlenného Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) do Spojených států poté, co se loni nezúčastnil jejich schůzky v Thajsku.