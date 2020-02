Pellegrini a Matovič se v poslední předvolební debatě hádali, kdo okrádá důchodce

Slovní přestřelky mezi předáky dvou nejpopulárnějších stran na Slovensku provázely poslední televizní debatu před sobotními parlamentními volbami. Premiér a volební lídr nejsilnější vládní strany Smer-sociálna demokracia Peter Pellegrini se dostal do křížku s lídrem opozičního hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorem Matovičem, který je podle sázkových kanceláří favoritem voleb. Debaty se v závěrečný den volební kampaně zúčastnili zástupci devíti politických stran, z nichž většina by se podle průzkumů mohla do sněmovny dostat.