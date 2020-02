Koronaviru podlehlo ve čtvrtek v Číně dvakrát méně lidí než předchozí den

Podle dostupných údajů je na světě nakažených přes šedesát tisíc lidí. Téměř všechna úmrtí eviduje pevninská Čína, drtivá většina všech případů pak pochází z nejvíce zasažené provincie Chu-pej, jež je považována za ohnisko současné epidemie.

Jednoho mrtvého již dříve zaznamenaly Filipíny a Hongkong, první úmrtí ve čtvrtek oznámilo Japonsko, jež je po Číně nákazou nejhůře zasaženo.

Čína změnila způsob započítávání nakažených

V noci na čtvrtek skokově vzrostl počet nahlášených případů, protože Čína začala do statistik nově započítávat i nemocné, u nichž nákazu definitivně nepotvrdily laboratorní testy. Nově hlášené případy, jichž se tehdy naráz objevilo téměř patnáct tisíc, se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) týkaly především pacientů z minulých týdnů.

Čína chtěla tímto krokem umožnit přístup ke zdravotní péči lidem v raných fázích onemocnění, což WHO uvítala. Postup Pekingu naopak ve čtvrtek kritizovaly Spojené státy, jež dnes potvrdily patnáctého nakaženého na svém území. Byl jím jeden z lidí nedávno evakuovaných z Wu-chanu, nejhůře zasaženého města v provincii Chu-pej.

„Jsme trochu zklamáni nedostatkem transparentnosti Číňanů, ta čísla tu poskakují… Jsou tu určitá překvapení,“ řekl ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow. Dodal rovněž, že administrativu prezidenta Donalda Trumpa mrzí, že Čína odmítla přijmout tým expertů z amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC), kteří chtěli pomoci při snaze zabránit dalšímu šíření nemoci.

Trump však v pátek Čínu za její přístup k epidemii chválil. „Myslím, že to zvládli profesionálně a domnívám se, že jsou výjimečně schopní,“ prohlásil. Na otázku, zda si myslí, že Čína uvádí pravdivé údaje, odpověděl: „No, to nikdy nevíte. Myslím, že se to snaží předkládat v co nejlepším světle.“