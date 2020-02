Prezidentský boj v New Hampshiru. Biden válčí o přežití, šanci má zkušený Sanders i „mladá krev“ Buttigieg

Na stranických shromážděních ve státě Iowa překvapivě bodoval bývalý starosta South Bendu v Indianě Buttigieg, jenž nakonec porazil o 40 let staršího Sanderse. Kvůli technickým problémům výsledky potvrdila regionální organizace Demokratické strany až v pondělí. Politolog Buttigieg, jenž působil v Afghánistánu a otevřeně se hlásí k homosexualitě, zvítězil o pouhé dva delegáty.

Preference do té doby takřka neznámého Buttigiege poté vyletěly nahoru i ve státě New Hampshire. U demokratů sice míří podle průzkumů k vítězství v New Hampshiru Sanders, Buttigieg by však mohl překvapit.

Hlavní favorité cílí na mladou generaci

Sanders v kampani brojí proti elitám a slibuje zajištění zdravotní péče pro všechny. Obrací se hlavně na pracující třídu a mladé, kterým chce usnadnit vstup do oborů a legalizaci marihuany napříč USA. Také Buttigieg cílí ve svých proslovech na takzvané mileniály, jimž nabízí nové myšlenky a slibnou budoucnost. Kromě vysokoškolského vzdělání zdarma klade důraz na ekologii, chce zrušit trest smrti a uvolnit imigrační zákony.