Pro Trumpa impeachment neskončil. Ať ho demokraté vezmou zpět, navrhuje uražený prezident

Trump se ve čtvrtek krátce po svém osvobození ostře ohrazoval proti svým politickým oponentům, zejména proti demokratce a šéfce dolní komory Nancy Pelosiové. Ta často opakuje, že Trump bude navždy prezidentem, na něhož byla podána ústavní žaloba.

Prezident by to rád změnil. „Měli by ve Sněmovně reprezentantů vzít impeachment zpět?“ ptal se Trump novinářů před Bílým domem. „Měli, protože se jednalo o politickou falešnou zprávu,“ zdůraznil prezident.

S nápadem na zrušení ústavní žaloby přišli před několika dny republikánští zákonodárci. Zrušení přitom plánují na příští volební období, pokud by znovu získali ve Sněmovně reprezentantů většinu. „Nemyslím si, že by to mělo zůstat v záznamech,“ řekl vůdce republikánů v dolní komoře Kongresu Kevin McCarthy s tím, že se jednalo o „nejrychlejší, nejslabší a nejvíce zpolitizovanou ústavní žalobu v historii“.

Podle expertů oslovených britským listem The Independent by však takové rozhodnutí po právní stránce nic nezměnilo. „Nemělo by to žádný význam. Rozhodně ne právní význam,“ prohlásil James Gardner, profesor práva z univerzity v Buffalu. „Mohlo by to mít politickou váhu,“ dodal.