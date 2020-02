Historický omyl a iluze, která nahraje Putinovi. Evropské listy píší po rozvodu s Brity o nejistotě

List The Daily Telegraph v prvním vydání po brexitu s odvoláním na vládní zdroje tvrdí, že premiér Boris Johnson „připravuje zavedení úplných celních a hraničních kontrol na všechno evropské zboží vstupující do Británie po brexitu“. Podle konzervativního listu tím chce vytvořit tlak na EU před nadcházejícím jednáním o budoucích obchodních vztazích.

„Dnes se náš národ probouzí do budoucnosti mimo EU. Říkali nám, že to naši zemi učiní spravedlivější a silnější. Kvůli všem, kteří hlasovali pro setrvání, nebo odchod… vybudujte nyní Británii, kterou nám slíbili,“ vyzval na titulní stránce levicový bulvární list Daily Mirror . Text doprovodil fotkou člověka, který pozoruje východ slunce.

„Téměř čtyři roky se jim pořádně nevládlo, zatímco zuřila brexitová občanská válka, a na stavu země je to vidět, zanedbávání domácí agendy se v mnoha oblastech krizově vyhrotilo. Na zvládnutí těchto úkolů občan uvidí, co mu tolik zaklínaná suverenita přinese,“ poznamenal Die Welt.

Rakouskýnahlíží na důsledky brexitu i z pohledu EU. „Obě strany míří navzdory všem ujišťováním vstříc nanejvýš nejisté budoucnosti. Brexit značí hluboký zlom v dosavadní politice EU. Potřeba by bylo celkové nové uspořádání. Na to obě strany nejsou připraveny,“ varuje Der Standard.

Nizozemskýuvádí, že v jednáních Británie a EU o obchodních vztazích, pravidlech a standardech je předprogramovaný spor. „EU přísahá, že chce s britským sousedem udržovat dobré vztahy. Ale má skutečně na mysli to nejlepší pro Velkou Británii? Představme si, že Britové dostanou fantastickou dohodu, čímž se brexit stane vzorem úspěchu. To by mohlo vyvolat pomyšlení u dalších zemí. A to přirozeně není něco, co chce EU,“ předpokládá De Telegraaf.

Deník Tages-Anzeiger z neunijního Švýcarska upozorňuje, že plná národní suverenita je iluzí. Těšit se z brexitu podle něj mohou jen ruský prezident Vladimir Putin, čínský Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump.

„Všichni tři mají zájem na oslabení Evropy. Nyní jde o to, zda se celosvětově prosadí autoritářský společenský model, nebo zda se mohou upevnit demokracie a právní stát. Pokušení národního znovuuvědomování existuje všude v Evropě. Přičemž nacionalismus kontinentu v historii přinesl jen neštěstí. Myšlenka naprosté národní suverenity je dnes iluzí. Žádnou z výzev – od digitalizace přes klimatickou změnu po migraci – nemůže zdolat sám národní stát. Jde tedy jen o to, zda společně s dalšími demokratickými státy určujeme pravidla, nebo si je necháme diktovat autokraty,“ zamýšlí se obecněji komentátor švýcarského listu.