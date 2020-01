Ve Vietnamu skončil v nemocnici Čech s podezřením na koronavirus

Dosud nepříliš zmapované onemocnění postiženým osobám způsobuje horečky, kašel a problémy s dýcháním podobně jako SARS či MERS, úmrtnost je ale podle expertů nižší.

Původ onemocnění zatím není objasněný, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se ale koronavirus zřejmě na člověka přenesl z nakažených zvířat. Lék zatím není, už na něm ale pracují američtí biochemici.

WHO zatím nevyhlásila globální nouzi. „Ještě jsme nedospěli do situace, kdy by bylo nutné vyhlásit mezinárodní zdravotní nouzi. Ale pozor, neznamená to, že by nešlo o mimořádný stav. V Číně stav nouze je a situace je vážná,“ konstatoval v týdnu mluvčí WHO Christian Lindmeier.