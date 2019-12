Trouba je zapnutá a brexitová dohoda připravená k upečení, řekl Johnson před hlasováním

„Trouba je zapnutá, je nastavená na čtvrtý stupeň, můžeme být hotovi do poledne - nebo do pozdního oběda,“ prohlásil před polednem Johnson. Odkazoval tak na svou „brexitovou dohodu připravenou k upečení“, jak konzervativní premiér mluvil o dokumentu dojednaném s EU v předvolební kampani.

Návrh zákona do britského práva převádí dohodu o podmínkách odchodu země z EU. Konečné schválení v Dolní sněmovně se čeká 9. ledna. Do horní komory parlamentu, Sněmovny lordů, by se měl zákon podle britského tisku dostat 13. ledna a v týdnu od 27. ledna získat formální souhlas královny.

Pokud parlament zákon schválí a Spojené království odejde, nastane přechodné období, jehož konec je zatím stanoven na prosinec 2020. Během něj budou obě strany dojednávat dohody upravující vzájemné vztahy. Británie už nebude členem společenství, prakticky se ale pro firmy a občany nic nezmění. Britská vláda již dala najevo, že návrh brexitového zákona bude obsahovat část, která prodloužení přechodného období vylučuje.

Konec ochrany zaměstnanců

Podle deníku The Guardian vláda z brexitového zákona zároveň vyňala části důležité pro opoziční labouristy. Ty se týkaly například ochrany pracovníků a byly součástí předchozí verze návrhu zákona zveřejněné v říjnu. Tehdejší Johnsonova menšinová vláda doufala, že tak získá hlasy rebelů z řad labouristů.

Předchozí parlament sice brexitový zákon podpořil, odmítl ale Johnsonův plán na jeho mimořádně rychlé schválení tak, aby země stihla opustit EU v termínu 31. října. V novém parlamentu již má Konzervativní strana většinu a očekává se, že zákon jím bez potíží projde.

Brexitovou dohodu musí ještě schválit Evropský parlament, což by se mohlo stát v týdnu od 13. ledna.