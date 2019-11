Soud EU: Polský zákon snižující důchodový věk soudců je v rozporu s unijním právem

19. července 2017 – Podle Evropské komise (EK) návrhy změn soudního systému v Polsku zvyšují ohrožení vlády práva v zemi. Šéf PiS Jaroslaw Kaczyński řekl, že by se EU neměla do věci vměšovat.

25. července 2017 – Prezident Andrzej Duda podepsal jeden z trojice zákonů, které jsou součástí reformy. Zákon mění fungování obecných soudů – ministru spravedlnosti dává právo jmenovat a odvolávat předsedy a místopředsedy soudů, u předsedů soudů po konzultaci se soudcovskou radou. V Polsku je navíc ministr spravedlnosti zároveň generálním prokurátorem. Zákon také snížil věk odchodu do penze soudců obecných soudů, státních zástupců a soudců nejvyššího soudu na 60 let u žen a 65 let pro muže. Dříve tito justiční činitelé odcházeli do důchodu v 67 letech.