„Zelená vlna“ ve Švýcarsku. Vítězní protiimigrační nacionalisté po volbách oslabí

Švýcaři vybírali své zástupce do obou komor parlamentu: do větší Národní rady i do Stavovské rady, která zastupuje zájmy jednotlivých kantonů.

Švýcarská lidová strana ve volbách do Národní rady získala podle prognózy 26,3 procenta hlasů, což je o více než tři procentní body méně než ve volbách z roku 2015. Na druhém místě skončili stejně jako před čtyřmi lety sociální demokraté (SP), kteří dostali 16,5 procenta hlasů. Třetí místo obhájila liberální strana FDP. I tyto dvě strany však voliče ztratily.