Podle polských poslanců je sexuální výchova šířením pedofilie. Chtějí ji trestat vězením

„Děti, které se předčasně začínají zajímat o sex, ztrácejí schopnost rozvíjet se ve všech oblastech,“ tvrdí spoluautor zákona Olgierd Pankiewicz. Předlohu podpořili poslanci vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS). Další schvalování čeká už nový Sejm, kde se pro normu chystá vedle PiS hlasovat i ultrapravice.

„Neví se, koho do škol pouštějí. Koho tam pouštějí! Jestli lidi, kteří mají k takové výchově průpravu, nebo někoho, kdo tam chce šířit nějakou ideologii,“ vysvětluje své znepokojení poslanec Práva a spravedlnosti Jarosław Sellin.

„Tresty za to, že děti seznamujeme s tím, co je násilí, co je osahávání, jak nakládat s antikoncepcí, jsou prostě chorobné,“ namítá opoziční poslankyně Joanna Scheuringová-Wielgusová.

Proti zákazu se bude demonstrovat po celé zemi

Sexuální výchova se na polské školy dostává v rámci mimořádných, nepovinných projektů. Jinak patří do předmětu, kde se žáci chystají na rodinný život. „Mluví se tam hlavně o tom, jak budovat rodinu, jak být dobrou manželkou, dobrým manželem, jak udržovat dobré rodinné vztahy,“ popisuje analytička z Grupa Ponton Katarzyna Banasiaková.

Za návrhem zákona stojí stejná nadace, která chtěla prosadit úplný zákaz interrupcí. Ten v roce 2016 rozdmýchal v zemi masové protesty. Jejich pořadatelky teď po celém Polsku svolaly demonstrace proti zákazu sexuální výchovy.