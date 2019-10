Začíná summit EU, v Bruselu panuje ohledně brexitu mírný optimismus

Unijní vyjednavač Michel Barnier ve středu večer informoval velvyslance členských zemí, že většinu dřívějších neshod okolo režimu na irské hranici či celního postavení Severního Irska se vyjednavačům podařilo překonat.

„Výsledek byl až nečekaně pozitivní a mezi zástupci členských zemí panuje optimismus,“ řekl zdroj seznámený s výsledky středečních brexitových jednání. Neshody zatím přetrvaly pouze v budoucím systému výběru DPH u zboží pohybujícího se mezi EU a Británií.

Také český premiér Andrej Babiš (ANO) před odjezdem na summit uvedl, že nálada je pozitivní. „Podle našich zpráv to vypadá velice pozitivně. Došlo k dohodě, že se irský ostrov (…) bude chovat podle pravidel Evropské unie. To znamená, že to bude jednotný trh, že to bude celní unie. Pravděpodobně tam probíhá ještě nějaká debata ohledně DPH,“ uvedl před odjezdem.