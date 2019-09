Ledovec na italské straně Mont Blancu se posouvá. Hrozí, že se tuny ledu zřítí do údolí

Starosta města Courmayeur Stefano Miserocchi k preventivním opatřením přistoupil po varování expertů, že velká část ledovce se pohybuje směrem do údolí rychlostí 50 až 60 centimetrů za den. „Nejsou žádné modely, které by nám řekly, zda to spadne celé, nebo po kusech,“ řekl starosta. Podle expertů nejde ani předpovědět, kdy by měl kolaps nastat.

Pokud se oteplování nezpomalí, ledovce zmizí, varuje švýcarský odborník

Evropa zaznamenala za posledních pět let nejvyšší úbytek ledovců od 50. let minulého století, kdy se začalo s měřením, uvedl švýcarský glaciolog Matthias Huss. Takzvaná sněžná čára, nad kterou je trvale sněhová pokrývka, jelikož zde teplota nestoupne nad bod mrazu, se letos v létě v okolí Mont Blancu nacházela ve výšce kolem 5000 metrů nad mořem. To se podle Husse v minulosti stávalo jen zřídkakdy.

Švýcarsko podle glaciologa přišlo v posledních deseti letech o 15 procent objemu svých ledovců. Pokud by tento trend pokračoval, zmizely by do roku 2100 všechny. Změna politiky by podle něj mohla zachránit největší ledovce, nicméně ty menší se ztratí tak jako tak. „Doufáme, že budou přijata preventivní klimatická opatření a oteplování se zpomalí. Pokud budeme pokračovat tak jako teď, není pro alpské ledovce záchrany,“ dodal Huss.