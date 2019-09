Boj o vodu. Indie prožila extrémně suché léto, cenná kapalina se i kradla

Devítiletá Sakshi Garudová má po škole jasný program. S dětmi ze sousedství jede 14 kilometrů vlakem na nádraží, kde je přístupný kohoutek. Natočení plné konve je však riskantní. Není k tomuto účelu určená a policie to kontroluje. Děti se tak musí schovávat.

Další problémy přichází ve vlaku. Cestující totiž nevidí děti s nádobami rádi. „Říkají, že tam nemáme chodit, nebo nám konve rovnou vylijí,“ vypráví Sakshi Garudová.

Její každodenní martyrium je však nezbytností – rodina by jinak zůstala úplně bez vody. Matka kvůli práci kolem domu pro tekutinu jezdit nestíhá. „Bojím se o ni. Každý den si říkám, co když jí ujela noha a spadla. Nemůžu na to přestat myslet,“ postěžovala si Swati Garudová.