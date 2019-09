Natočili jsme záběry vzdušných jevů, jejichž původ neznáme, potvrdil Pentagon

Jde o celkem tři videa, která natočily americké stíhačky v letech 2004 a 2015. Piloti se podivují nad velmi rychlými oblými předměty bez křídel, které ve vzduchu provádějí zvláštní manévry.

„Nemám ponětí, co jsem viděl,“ vzpomínal později podle webu listu The New York Times pilot David Fravor. „Nemělo to žádné trysky, křídla ani rotory a bylo to rychlejší než naše (stíhačky) F-18.“

Záběry se dostaly na veřejnost v prosinci 2017 a březnu 2018, kdy je zveřejnil list The New York Times ve spolupráci se soukromou výzkumnou organizací To the Stars Academy of Arts and Sciences, která se zabývá UFO a možnými mimozemskými formami života.