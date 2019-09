Švédsko kvůli změnám klimatu přišlo o svůj nejvyšší bod. Roztál

Neznamená to ale, že by život ze švédských hor zmizel. Naopak stále blíž k hřebenům šplhá hranice březového lesa. Za sto let stromy směrem nahoru do svahu postoupily o 230 metrů. Jenže tundra na vrcholcích už nemá kam ustupovat a celý biologický systém tak ve stínu stromů zmizí.

Edith-Anna Svonniová sbírá lesní ovoce v lesích už desítky let. Za polárním kruhem vyrostla. V posledních letech si ale všímá, že zaběhnuté zvyky, pranostiky i kalendář berou za své.