Rakouské svobodné povede za dva týdny do voleb „stranický ideolog“ Hofer

O předsednickou funkci se Hofer ucházel jako jediný. V hlasování získal podporu 98,25 procenta delegátů. „Výsledek přijímám, milí přátelé. Jsme opět zde,“ prohlásil po zvolení.

V projevu na sjezdu strany ve Štýrském Hradci řekl, že se již soustředí na předčasné volby 29. září a že jeho cílem je učinit z FPÖ nejsilnější rakouskou stranu. To se mu podle aktuálního agregovaného průzkumu zveřejněného na webu Politico nepovede – Svobodným přisuzuje podporu 19 procent.

Volby podle průzkumu stejně jako v roce 2017 vyhrají lidovci (ÖVP). Mohli by si polepšit o 3,5 procentního bodu, což by znamenalo podporu 35 procent voličů. Na druhé místo respondenti staví sociální demokraty (SPÖ) s 22 procenty, což je o pět méně než před dvěma roky.

Do parlamentu by se mohli vrátit Zelení s 12 procenty, kteří v roce 2017 dostali jen necelá čtyři a křesla tam neobsadili. Poslední stranou, které sondáž slibuje vstup do parlamentu, je liberální NEOS s devíti procenty.