Írán roztáčí odstředivky na obohacování uranu. Končí tak další body jaderné dohody

„Protože jsme během rozhovorů nedosáhli požadovaného výsledku, zahájíme tento třetí krok v odstoupení od smlouvy. Naše oddělení atomové energie okamžitě zahájí výzkum a vývoj pro potřeby země. Budeme svědky vývoje různých typů odstředivek. Oddělení atomové energie musí udělat vše, co potřebujeme pro obohacení uranu,“ sdělil ve čtvrtek prezident Hasan Rouhání.

Ke kroku se vyjádřil americký prezident Donald Trump, který nevyloučil, že by o situaci mohl s Hasanem Rouháním jednat během následujícího zasedání Valného shromáždění OSN. „Všechno je možné. Chtějí vyřešit svůj problém. Finančně se zabíjejí. Jejich inflace je na velmi špatných hodnotách a je to velmi smutná situace. Mohli bychom to vyřešit rychle během 24 hodin, ale uvidíme, co se stane.“

Íránci už začali uran obohacovat nad hranici 3,67 procenta povolenou v dohodě z roku 2015. Zvýšili také zásoby obohaceného uranu. Nadále tvrdí, že jim jde především o civilní využití jaderné energetiky.