Obří letiště, nebo velkoměsto? Čína dokončuje vzdušný přístav ve tvaru mořské hvězdice

Nejrušnější na světě

Současné letiště v Pekingu už je na samé hranici své kapacity, Čína proto nový dopravní uzel u metropole nutně potřebovala. V roce 2017 pekingským letištěm prošlo 95 milionů lidí a loni ještě o šest milionů víc, což jej dlouhodobě řadí na druhé místo za nejrušnější letiště světa, kterým je dosud americká Atlanta. Ta loni odbavila více než 107 milionů cestujících.

Letiště v Ta-singu by ale dosavadní žebříček mělo do pár let přepsat. S výstavbou projektu za 11,5 miliardy dolarů začala Čína v roce 2014 a pracovalo na ní více než 40 tisíc dělníků. „Nové letiště je hlavním projektem, který byl vytvořen k 70. výročí oslav Národního dne Číny a splňuje velmi vysoké standardy,“ říká čínský bankovní analytik Ivan Zhou.

Pod návrhem je podepsaná slavná americká architektka iráckého původu Zaha Hadid, která jako první žena svou prací dosáhla na nejprestižnější světové ocenění pro architekty – Pritzkerovu cenu. Hadid stála mimo jiné za nedávno otevřeným mrakodrapem v Miláně, který zdálky připomíná pokroucený list papíru, nebo za projektem administrativního centra s obchody a bydlením na Masarykově nádraží v Praze. Při otevření ta-singského letiště bude uznávaná vizionářka bohužel chybět; v roce 2016 zemřela.

