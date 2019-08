Soud na Gibraltaru propustil zadržovaný íránský tanker

Soud na Gibraltaru rozhodl o propuštění zadržovaného íránského tankeru, a to navzdory žádosti Spojených států amerických, aby úřady loď dál blokovaly. Podle soudu není pro další zadržování plavidla Grace 1 důvod. Írán se písemně zaručil za to, že se ropa nedostane do zemí pod sankcemi Evropské unie. Tanker byl v rukou gibraltarských úřadů od 4. července kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie.