Během amerických předvolebních debat zavítali demokratičtí i republikánští kandidáti do Iowy, kde zahájili své kampaně, které by jim měly dopomoci k usednutí do prezidentského křesla v roce 2020. Pro politiky bylo setkání příjemným zážitkem, jelikož bylo spojeno s oslavami v hlavním městě státu Iowa v Des Moines.