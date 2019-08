ČASOVÁ OSA: Varšavské povstání den po dni. Himmler nařídil zničit vzpurné město a vyhladit obyvatele

Polská Zemská armáda (Armia Krajowa) se rozhodla zakročit s ohledem na postup Rudé armády, která se blížila k pravému břehu Visly. Povstalci se obávali, že pokud by Varšavu osvobodili Sověti, po konci války by země upadla do moskevské sféry vlivu a polská exilová vláda v Londýně by ztratila legitimitu.