Německo po vraždě dítěte ve Frankfurtu zvýší bezpečnostní opatření na nádražích

Čtyřicetiletá žena, kterou muž z peronu shodil i s jejím synem, se před přijíždějícím vlakem zachránila a se zraněními skončila v nemocnici. Třetí oběti útoku se podařilo dostat do bezpečí, aniž by spadla do kolejiště. Po činu se muž pokusil z nástupiště utéct, ostatní cestující jej ale před nádražím dostihli a předali policii.

Podle mluvčí frankfurtského státního zastupitelství Nadji Niesenové je podezřelý obviněn z vraždy a z pokusu o vraždu, za což mu hrozí až doživotí. Ohledně motivu činu zatím vyšetřovatelé nevědí nic.

Podezřelý má tři děti a trvalý pobyt ve Švýcarsku

Muž žil od roku 2006 ve Švýcarsku v kantonu Curych, kde měl povolení k trvalému pobytu. Je ženatý a má tři děti. Podle Seehofera platil za příklad úspěšné integrace. Před několika dny však nožem ohrožoval svou sousedku, škrtil ji a následně zamkl a utekl. Švýcarská policie po něm vyhlásila pátrání, nevydala na něj ale evropský zatykač. Eritrejec následně přicestoval do Německa.

Seehofer zdůraznil, že žil ve Švýcarsku legálně a legálně přijel i do Německa. Nevidí proto důvod, proč by měl z tohoto případu vyvodit nějaké důsledky v oblasti imigrační a pobytové politiky.