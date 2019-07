Ve Středozemním moři se podle OSN utopilo 150 uprchlíků

UNHCR s odvoláním na přeživší ohlásil, že se k Evropě vydalo 300 lidí, ale není jasné, zda na jedné nebo na dvou lodích. Přeživším pomohli rybáři a libyjská pobřežní stráž je podle mluvčího UNHCR odvezla do Libye.

Pokud se tato verze potvrdí, pak jde o letošní nejtragičtější nehodu uprchlíků ve Středozemním moři.

Agentura AP citovala mluvčího libyjské pobřežní stráže, podle nějž bylo zachráněno 125 lidí. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je na cestě k libyjskému pobřeží 145 lidí a zřejmě 150 zahynulo.

Letos ve Středozemním moři zahynulo 680 migrantů

Libye je nejčastější výchozí zemí lodí s migranty. Podle IOM letos při pokusu překonat Středozemní moře zahynulo 680 lidí a 3700 bylo zadrženo a vráceno do táborů v Libyi.

Do Evropy od začátku roku dorazilo téměř 30 tisíc uprchlíků, přičemž v první polovině loňského roku to bylo 46 tisíc lidí. Nejvíce migrantů mířilo do Řecka, kam letos do 4. července připlulo 14 tisíc lidí, do Španělska 10 tisíc. V Itálii se za prvních šest měsíců letošního roku vylodily bezmála tři tisíce migrantů.