Policie v Hongkongu dopadla podezřelé z útoků na nádraží. Muži v maskách bili demonstranty tyčemi

Muži ve věku od 24 do 45 let byli zadrženi kvůli „nezákonnému shromažďování“ a jsou vyšetřováni ohledně účasti na útoku z nedělního večera. „Někteří mají spojitost s triádami. Domnívám se, že brzy budou zatčeni další,“ prohlásil vysoce postavený představitel hongkongské policie Chan Tin-chu.

Video of Armed men attack pro-democracy protesters in Hong Kong MTR station

Účastníci masových demonstrací již několik týdnů v Hongkongu požadují úplné stažení kontroverzního návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestného činu do pevninské Číny.

Kritici extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům. Podle organizátorů se nedělního protestního pochodu zúčastnilo 430 tisíc lidí, policie účast odhadla jen asi na třetinu tohoto počtu.