Nejasnosti v Hormuzské úžině. Do íránských vod vplul zahraniční tanker, podle Teheránu měl poruchu

Spekulace o zadržení tankeru SAE přiživuje kauza íránského tankeru, který zadržely gibraltarské úřady za asistence příslušníků britského námořnictva 4. července kvůli podezření, že převáží íránskou ropu do Sýrie. To by znamenalo porušení sankcí EU vůči Sýrii, které omezují dovoz ropy do válkou zmítané země.

Íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí ve středu podle agentury Reuters uvedl, že Írán odpoví na britské „pirátství“.

Británie také minulý týden oznámila, že se ve středu tři íránské lodě pokusily zadržet britský tanker v Perském zálivu, avšak doprovodná britská fregata jim v tom zabránila. Íránci prý požadovali, aby tanker změnil kurz a plul do íránských vod. Íránci to popřeli.