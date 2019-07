Londýn chce po Íránu ujištění, že zadržený tanker s ropou nezamíří do Sýrie

Tanker Grace 1 zadržely gibraltarské úřady za asistence příslušníků britského námořnictva 4. července kvůli podezření, že převáží íránskou ropu do Sýrie. To by znamenalo porušení sankcí EU vůči Sýrii, které omezují dovoz ropy do válkou zmítané země.

Írán sice následně takovou interpretaci událostí odmítl, Británie ale posílá do oblasti Perského zálivu další válečnou loď. USA pak chtějí sestavit mezinárodní koalici, která zajistí eskorty obchodních lodí v Perském zálivu.

Gibraltar může tanker zadržovat až 90 dní

Gibraltarská policie zadržela minulý týden čtyři členy posádky tankeru Grace 1. V pátek pozdě v noci je ale propustila na kauci, aniž by bylo proti posádce vzneseno obvinění. Posádka je podezřelá z porušení sankcí Evropské unie vztahující se na Sýrii. Tanker, který veze 2,1 milionu barelů ropy, gibraltarský soud nařídil zadržet na čtrnáct dní, to znamená do 19. července, píše agentura AFP. Termín ale může být podle ní prodloužen až o 90 dní.

Írán ale popřel, že by tanker mířil do Sýrie. Mluvčí jeho ministerstva zahraničí řekl, že plavidlo dlouhé 330 metrů je příliš velké na to, aby mohlo vplout do jakéhokoli syrského přístavu. Kam ale tanker mířil, mluvčí nesdělil. Teherán zadržení tankeru označuje za pirátství.