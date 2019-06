„Nedopusť, ať podlehneme pokušení“. Papež nechal změnit verš otčenáše

Podle papeže křesťané opakují na každé mši slova základní modlitby nepřesně. Předposlední verš „neuveď nás v pokušení“ nahradí „nedopusť, ať podlehneme pokušení“. Podle Bible člověka pokouší ďábel, nikoli Bůh. Interpretace z liturgické příručky, která se vžila, tak původní text v Matoušově evangeliu zkresluje.

„Není to dobrý překlad, protože mluví o Bohu, který pokušení navozuje,“ řekl František italské televizi. „Ale to já jsem padl. Není to on, kdo mě uvádí v pokušení, aby pak viděl, jak jsem padl,“ dodal. „A to otec nedělá. Otec člověku ihned pomůže vstát. Do pokušení nás uvádí Satan - to je jeho agenda,“ dodal papež.

Francie ke změnám přistoupila sama od sebe, Česko se nechystá

Schválená změna se zatím týká pouze italštiny. Upravenou podobu otčenáše používají od prosince 2017 i francouzští věřící, kteří Boha žádají: „Nedopusť, ať podlehneme pokušení.“ Změna vyvolala nelibou reakci v kruzích tradicionalistů. Za „velmi znepokojující“ ji tehdy označil Philip Lawler, šéfredaktor konzervativního serveru Catholic World News, protože modlitba je podle něj „hluboce zakořeněná“.

V Česku změny nejsou na pořadu dne. „Změna textu se dotýká nejen celého pokladu naší duchovní kultury, ale i literatury, zpěvu a podobně. Není tedy snadné změnit text modlitby,“ míní kardinál Dominik Duka.