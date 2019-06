Turečtí vývozci trpí dědictvím válek v sousedství, hlásí od hranic s Irákem zpravodaj ČT

Řidiči kamionů na turecko-irácké hranici potvrzují to, co ukazují statistiky. Obchod se stále nevzpamatoval z událostí let minulých. „Období ‚Islámského státu‘ změnilo mnohé. Předtím obchod kvetl. Turecké firmy pracovaly všude,“ říká jeden z nich.

„Teď jezdíme jen do kurdských oblastí Iráku. Dál naše zboží přepravují Arabové. Převezmou návěs a čekáme, až ho vrátí,“ popisuje těžkosti v dopravě další.

Obchodní vztahy se Sýrií jsou ještě komplikovanější. Obě země dělí stovky kilometrů zdi. Cesta na syrské území ovládané Syrskými demokratickými silami vedenými Kurdy je uzavřená. Zboží tak může jen do oblastí Sýrie pod tureckou kontrolou.