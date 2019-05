Smutné jubileum. Nepál slaví výročí prvního zdolání Everestu a zároveň oplakává jeho nové oběti

Situaci v základním táboře zhoršilo počasí

I když je jako nejčastější příčina letošního vysokého počtu úmrtí uváděno přelidnění, do hry vstupují i další faktory. Hned na počátku jarní sezony začátkem května, kdy se mnozí horolezci sjeli do základního tábora, si s nimi nepříjemně pohrálo počasí.

Do nepálské části Himálaje dorazily dozvuky cyklonu Fani, který předtím zasáhl Indii a Bangladéš, a vláda na nejméně dva dny zastavila všechny horské aktivity. Silný vítr strhl dvě desítky stanů a horolezci, kteří už byli na cestě do vyšších táborů, se zase vrátili do základního tábora.

Pokračující špatné počasí znamenalo, že se zpozdil nácvik a upevňování fixních lan. Dav v základním táboře neustále houstl, nyní je v něm zhruba tisíc lidí. „A pokud tam dál bude tolik lidí, mrtvých bude jen přibývat,“ předpokládá Jaroš.

Dalším důvodem pro tak vysoký počet mrtvých je podle něj nedostatečná aklimatizace lezců na podmínky velehor. „Je třeba si uvědomit, že lidé by měli být pod Everestem měsíc a pomalu se na cestu aklimatizovat. Opakovaně vyjít do prvního tábora a zase se vrátit. Co vím, tak drtivá příčina úmrtí je mořská nemoc, což právě svědčí o špatné aklimatizaci.“