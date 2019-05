Vyzval Kisku k vystěhování a čelil skandálu s drogami. Teď bývalý soudce zasedne ve Štrasburku

ĽSNS se ve volbách do EP umístila na třetím místě, když podle oficiálních výsledků získala 12,1 procenta hlasů a v EP obsadí dvě křesla ze 13 slovenských mandátů.

Kiska tvrdil, že pozemky nabyl v dobré víře. To však žaloba podle slovenského listu Sme opakovaně zpochybňovala a upozornila mimo jiné na Kiskovu neochotu předložit listiny potvrzující vlastnictví.

Slovenská hlava státu parcelu v obci Veľký Slavkov, o kterou se pře vedla, koupila před vstupem do politiky od realitní kanceláře. Podle tisku údajně za 54 420 slovenských korun, přestože cena pozemku v současnosti přesahuje milion eur.

Soudce Radačovský po vynesení verdiktu na prezidenta zaútočil slovy, že Kiska by se měl vzdát funkce, opustit politiku a vystěhovat se ze Slovenska.

„Kdybych já byl prezidentem republiky a soudce, kterýkoli jiný, by zjistil všechny skutečnosti a souvislosti tak jako já, vzdám se funkce prezidenta republiky, nebudu se ucházet o žádnou jinou politickou funkci, odejdu do země, kde se cítím dobře, například do Spojených států amerických nebo Izraele, a pozor, tím nechci tvrdit, že si vysoce nevážím amerického nebo židovského národa, ale takto bych konal já,“ prohlásil soudce.

V reakci na soudcův výrok ministerstvo spravedlnosti i soudcovská samospráva oznámily, že prozkoumají přiměřenost tohoto vyjádření. Prezidentská kancelář zase zmínila zjevnou zaujatost a nenávist soudce. Následně se Radačovský vzdal funkce soudce. Tento krok ovšem avizoval několik měsíců před vynesením verdiktu v Kiskově případě.

V případě Radačovského navíc nešlo o jediné kontroverze. Pozornost vzbudil už před lety, kdy podle médií čelil obvinění z přechovávání drog a z nedovoleného ozbrojování. V roce 1999 v jeho vozidle policisté při kontrole našli zbraň a zhruba 17 gramů kokainu s příměsí. Radačovský byl později obžaloby zproštěn.