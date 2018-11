Soudce, který Kisku vybídl k rezignaci a vystěhování, skončí, píše slovenský tisk

Soudce okresního soudu v Popradu Radačovský minulý týden rozhodl v neprospěch hlavy státu v jejím sporu s místním zubařem o vlastnictví pozemku pod Vysokými Tatrami, který Kiska koupil ještě před vstupem do vysoké politiky.

Soudce po vynesení verdiktu na prezidenta zaútočil slovy, že Kiska by se měl vzdát funkce, opustit politiku a vystěhovat se ze Slovenska: „Kdybych já byl prezidentem republiky a soudce, kterýkoli jiný, by zjistil všechny skutečnosti a souvislosti tak jako já, vzdám se funkce prezidenta republiky, nebudu se ucházet o žádnou jinou politickou funkci, odejdu do země, kde se cítím dobře, například do Spojených států amerických nebo Izraele a pozor, tím nechci tvrdit, že si vysoce nevážím amerického nebo židovského národa, ale takto bych konal já,“ prohlásil soudce.