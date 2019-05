Opioidová krize v USA pokračuje. Mezi závislými se nekontrolovaně šíří žloutenka typu C

Opioidová krize nejznatelněji zasáhla východ USA a konkrétně jihovýchodní stát Kentucky, který hlásí sedmkrát více nakažených žloutenkou typu C oproti celostátnímu průměru. „Byl jsem deset let v New Yorku a nikdy jsem neviděl lidi tolikrát si tu drogu vstřikovat,“ uvedl Donald Davis z organizace Kentucky Harm Reduction Coalition, která pracuje s drogově závislými.

Pokud se přitom nemoc neléčí, může člověku způsobit vážné komplikace, které vedou až k nenávratnému poškození jater. V USA hepatitida typu C dokonce zabíjí nejvíce pacientů ze všech infekčních nemocí. Místní organizace se proto snaží o větší informovanost mezi drogově závislými a jejich zapojení do anonymních programů, které pomáhají s výměnou stříkaček.

„Samozřejmě, že náš hlavní cíl je, aby se programu účastnili všichni. Když se jedinec do výměny injekcí zapojí, průzkumy ukazují, že šance jeho nástupu k léčení je až pětkrát vyšší než u těch, co se programu neúčastní,“ vysvětlil ředitel zdravotnického oddělení KY River District, Scott Lockard.