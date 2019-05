Krajní pravice chce v eurovolbách oslovit mladší voliče. Kandidátky vedou dvacátníci

Není tedy pochyb, že evropské strany krajní pravice v nadcházejících volbách svými mladými kandidáty plánují oslovit novou voličskou základnu mezi současnými dvacátníky, a to i přes to, že mladí historicky spíše tíhli k levici. To již ale není pravidlem. Například italská Liga si mezi mladými za pět let polepšila o 12 procentních bodů. Posílili i rakouští Svobodní, kteří se stali vůbec nejpopulárnější stranou mezi tamními dvacátníky, a podobný trend odborníci sledují i ve Francii, v Dánsku nebo ve Španělsku.

Voliči i kandidáti se brání proti nálepce krajní pravice a tvrdí, že nesouhlas s politikou EU nemá co do činění s extremismem. „Pokud jste proti imigraci, dají vám nálepku krajní pravice. Když jste proti Evropské unii, tak jste také krajní pravice. Ale takhle to dnes není! V otázce migrace zkrátka říkáme, že ti, kdo jsou tu nelegálně, by měli být posláni domů,“ řekl třiadvacetiletý Jordan Bardella, který vede do voleb francouzské Národní sdružení Marine Le Penové.