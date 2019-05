Venezuela viní USA z narušení jejích vod. Guaidó ohlásil, že začne jednat s americkou armádou

„Od začátku jsme říkali, že využijeme všech dostupných zdrojů k vyvinutí tlaku,“ konstatoval v sobotu opoziční předák, který v minulosti naznačoval, že za určitých okolností by nevylučoval ani vojenskou intervenci ve Venezuele. Americký prezident Donald Trump už dříve varoval, že „na stole jsou všechny možnosti“.

Někteří demonstranti mluví o zklamání

Protesty proti současnému autoritářskému prezidentovi Nicolasi Madurovi ale slábnou. V hlavním městě se v sobotu sešla jen asi tisícovka demonstrantů. V prvních měsících protestů to byly desetitisíce lidí.

„Jsme opravdu zklamaní. Dnes jsem neměla chuť na demonstraci jít. Ale je to naše zodpovědnost, slíbili jsme to,“ konstatovala podporovatelka venezuelské opozice Olga Lorenzová. „Ti, kteří sem dnes přišli, jsou ti, kdo se k tomu zavázali. Ostatní čekají, že to za ně vyřeší politici. Ale je to problém všech Venezuelanů,“ obává se demonstrant Luis Cabrera.

Protestujícím se zatím nedaří vyburcovat armádu, aby se obrátila proti režimu. Mezi podporovateli opozice se navíc šiří strach ze zatčení – ve středu bezpečnostní složky kvůli pokusu o převrat zadržely místopředsedu Národního shromáždění Edgara Zambrana. Ústavodárné shromáždění, kterým úřadující prezident Nicolás Maduro nahradil parlament, ho předtím zbavilo imunity.