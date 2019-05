Památkářům i ekologům navzdory. Francouzští poslanci schválili zákon urychlující obnovu Notre-Dame

Katedrála vzplála 15. dubna, kdy přišla o svůj krov a štíhlou věž. Bezprostřední okolí Notre-Dame včetně náměstí před katedrálou a některých přilehlých ulic je od požáru pro veřejnost uzavřené. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by oprava mohla být hotová do pěti let.

Výjimečná stavba si žádá výjimečná pravidla, myslí si ministr

Vláda zároveň ubezpečuje, že renovaci nechce uspěchat. „V tomto úkolu, který nás čeká, nebudeme zmatkovat s časem a spěchat. Musíme katedrále nabídnout obnovu hodnou její nádhery a toho, co symbolizuje,“ slibuje francouzský ministr kultury Franck Riester.

Na opravu slavné památky se vybralo přes 900 milionů eur. Nová norma proto ošetřuje zejména otázku správy finančních darů. Zvláštní právní rámec byl podle Riestera potřeba, protože situace je bezprecedentní: „Stavba, která nás čeká, je výjimečná, ambiciózní, jedinečná.“ Návrh zákona ještě zamíří do Senátu, který by se jím měl zabývat 27. května.