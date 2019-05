Varování pro Írán. Američané vyslali na Blízký východ letadlovou loď

Podle Johna Boltona posílají Spojené státy na Blízký východ údernou skupinu v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln. Toto plavidlo je už ve Středomoří, kde se nedávno účastnilo vojenského cvičení.

Podle agentury AP Boltonovo prohlášení znamená, že by loď teď měla zamířit na východ do Rudého moře a pak možná dále do Arabského moře nebo do Perského zálivu. V Perském zálivu podle AP nemají USA nyní žádnou letadlovou loď.

Írán čelí nejtvrdším sankcím ve své historii

Vyslání americké letadlové lodě na Blízký východ přichází v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem. Spojené státy před měsícem zařadily íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací, což experti označili za výjimečný krok, neboť Washington dosud nikdy formálně neoznačil ozbrojené síly jiného státu za teroristickou skupinu. V reakci na to Írán označil za teroristickou organizaci americké ozbrojené síly.

Americký prezident Donald Trump loni rozhodl o odstoupení USA z mezinárodní jaderné dohody s Íránem. Spojené státy zároveň obnovily sankce proti Íránu a postupně je zpřísňují. Od května také začaly bez výjimky platit sankce na obchodování s íránskou ropou. Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí však do Washingotnu vzkázal, že Írán může vyvážet tolik ropy, kolik bude potřebovat.

Jak upozornila německá stanice ARD, bezpečnostní experti se obávají, že by od mezinárodní jaderné dohody mohl odstoupit i samotný Írán, popřípadě by mohl zablokovat strategicky významný Hormuzský průliv. Právě touto úžinou přitom míří ze zemí Perského zálivu ropné tankery do Indického oceánu. V takovém případě by dramaticky vzrostlo nebezpečí vojenského konfliktu, dodává ARD.