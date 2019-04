Macron představí změny reagující na protesty žlutých vest. Ulevit mají chudším Francouzům

Podle francouzských médií prezident zřejmě oznámí snížení daně z příjmu či daňové úlevy pro důchodce, rodiče samoživitele a další skupiny obyvatel s nízkými příjmy. Měl by také vysvětlit, jak chce tyto změny zatěžující státní pokladnu financovat. Média spekulují o snížení počtu volných dnů, o zvýšení důchodového věku či o zvýšení počtu pracovních hodin.

Na začátku bylo zdražování benzinu

Hnutí žlutých vest začalo jako protest proti plánovanému zvýšení spotřební daně na ropné produkty, které by způsobilo nárůst cen pohonných hmot. Ten by nejvíc bolel lidi žijící v malých obcích, kteří musejí autem dojíždět za prací, protože jim vláda v rámci šetření zrušila autobusová spojení.

Aktivity hnutí pojmenovaného po typických neonově žlutých reflexních vestách, které jsou povinnou výbavou každého motoristy, předznamenala loni v květnu petice „Za snížení ceny pohonných hmot u pumpy“, kterou na webové stránce change.org založila Priscilla Ludoskyová, poté jedna z mluvčích hnutí.

Poprvé stoupenci hnutí o víkendu 17. a 18. listopadu blokovali nájezdy na dálnice či kruhové objezdy na více než dvou tisících místech země. Policie použila slzný plyn při rozhánění blokád u vjezdu do tunelu pod alpským masivem Mont Blanc. Protesty se od té doby opakují každou sobotu.

První demonstrace se účastnilo na tři sta tisíc lidí, následující sobotu 24. listopadu to bylo přes sto tisíc lidí. Třetí sobotu se protestů zúčastnilo asi 136 tisíc lidí, v sobotu 15. prosince už to bylo jen 33 a půl tisíce žlutých vest. Intenzita protestů dlouhodobě klesá a dosahuje maximálně několika desítek tisíc lidí. Například minulou sobotu vyšlo do ulic necelých osmadvacet tisíc lidí.

Vláda se delší čas stavěla vůči požadavkům demonstrantů negativně, po třetím víkendu však od plánovaného zvyšování daní na pohoné hmoty upustila. Hnutí poté začalo kritizovat mnoho různých aspektů reformní politiky současného kabinetu a požadovalo další ústupky, jako je snižování daní, zvýšení minimální mzdy nebo nižší náklady na energie.