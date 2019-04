Památkář Šefců: Kameny čelí ohromným teplotám, obávám se zřícení celého obvodu katedrály

„Je fatální otázka, jestli klenby vydrží rázy padajících trámů. Všiml jsem si, že na střeše zmizela krytina. Domnívám se, že to byl olověný plech, který se roztavil a zatekl do klenby. To je nesmírně závažný faktor. Až se požár podaří dohasit, nebude vyhráno, protože kameny, zejména v klenutých stropech a opěrném systému katedrály, jsou namáhány velmi vysokým žárem. Hrozí, že ten kámen – a co si pamatuji, jde o vápenec – začne pukat,“ říká Ondřej Šefců.

„Velmi se obávám, že nosné prvky, ten geniální vynález středověkého stavitelství, ztratí stabilitu a dojde ke zřícení obvodových stěn,“ dodává.

Pokud budou hořet velké věže, zvony zřejmě spadnou

Francouzská vláda už připustila, že se katedrálu možná nepodaří zachránit. Plameny zlikvidovaly úzkou věž i celou střechu a veškeré dřevěné části. „A mám velkou obavu o to, co se děje ve velkých věžích. Měly by tam být zvonové stolice, na kterých je zavěšena celá série zvonů. Pokud v nich dojde k požáru, hrozí, že stolice shoří a zvony budou padat dolů. Tak, jak se to stalo v některých katedrálách za druhé světové války,“ připomněl Šefců.

Šéf památkového ústavu věří, že za nějakou dobu Francouzi s pomocí celého světa katedrálu postaví znovu. „Tak, jako se podařilo postavit celou řadu objektů po válce. Ale samozřejme, už to nebude tato katedrála,“ uzavírá Šefců.