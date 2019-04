Súdánská armáda slíbila civilní vládu, opozice však žádá plné předání moci

Armáda se pokusila protesty rozehnat

Armádní představitelé slíbili, že proti demonstrantům nezasáhnou, podle agentury Reuters však v pondělí učinili pokus protestující rozehnat. Výsledek jejich snažení dosud není znám. Opozice však vyzvala, aby se k protestu před ministerstvem obrany připojili další lidé a pomohli „zachránit revoluci“.

Vojenská rada v pondělí zároveň nechala pozatýkat bývalé členy súdánského vládního kabinetu, čímž částečně vyšla vstříc požadavkům opozice, která žádá potrestání čelných představitelů Bašírova režimu a zmrazení jejich majetku. Oznámila také reorganizaci tajné služby, do jejíhož čela dosadila nového člověka.

Radu jmenovala armáda po čtvrtečním puči proti třicet let vládnoucímu prezidentovi Bašírovi, jehož umístila do domácího vězení v súdánské metropoli Chártúmu do doby, než stane před soudem. Fungovat by měla do voleb, které se podle představ armádních pučistů budou konat nejdéle za dva roky. Demonstranti se však obávají, že vojáci se budou chtít u moci udržet déle a budou pokračovat v Bašírově autoritativním způsobu vládnutí.