Závod o zřícenou supermoderní stíhačku. USA a Japonsko mají obavy, aby F-35 nenašli jejich rivalové

Potíže byly již v minulosti

Poprvé se supermoderní stíhačka zřítila loni v září v Jižní Karolíně. Tehdy se pilot katapultoval. Příčinou havárie bylo podle amerického ministerstva obrany zřejmě vadné palivové vedení. Piloti ale hlásili potíže i s kyslíkem. Stejně jako v americkém případě i Japonci teď všechny stroje dočasně vyřadili z provozu.

Stíhací letoun páté generace absolvoval první let v prosinci 2006. Do výzbroje ho Pentagon zařadil o devět let později. Kromě Japonska uzavřely s výrobcem Lockheed Martin smlouvu další američtí spojenci: mimo jiné Británie, Itálie nebo Izrael. Ten se stal vůbec prvním zahraničním zákazníkem a jako první vyslal letoun do ostrého boje – při operacích na Blízkém východě.