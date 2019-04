Slovensko zakázalo hrát cizí hymny. Maďarské menšině se to nelíbí, chce zákon opravit

„Ano, stala se chyba. Omlouváme se za to. Dostalo se tam jedno ustanovení, které nepatří do Evropy 21. století,“ řekl Bugár, který se zmíněného hlasování nezúčastnil z důvodu rekonvalescence po operaci. Podle něj je ale důležité, že novela ještě neplatí „Je tu možnost, aby reparát vyšel,“ dodal.

Maďarská hymna se hraje před utkáním ve fotbale

Podle listu Denník N se maďarská hymna běžně hraje i před domácími utkáními fotbalového klubu nejvyšší slovenské soutěže DAC Dunajská Streda, kde také žijí příslušníci maďarské menšiny.

Most-Híd i další strany již požádaly prezidenta Andreje Kisku, aby zákon vrátil sněmovně k opětovnému projednání. Hlava státu své rozhodnutí oznámí příští týden.

„Prezident Andrej Kiska by chtěl požádat poslance vládní koalice, aby si nejdříve přečetli to, pro co hlasují. Mnohem lepší by bylo, pokud by již přípravě zákona věnovali větší pozornost,“ uvedla v prohlášení prezidentská kancelář.